«الإفتاء»: الثلاثاء بداية شهر شعبان في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت دار الإفتاء الليبية مساء اليوم الإثنين أن غدًا الثلاثاء بداية شهر شعبان للعام الهجري 1444 هجرية، بعد استطلاع هلال الشهر.

وقالت الدار في منشور مقتضب على صفحتها بموقع «فيسبوك»،: « نسأل الله تعالى أن يجعلهُ شهرَ خيرٍ وبركةٍ، وأمنٍ ورخاءٍ، على بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يبلغَنا رمضان، غير خزايا ولا مفتونين».

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كما أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شعبان.