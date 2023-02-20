«الكهرباء»: انقطاعات جزئية للتيار في الجبل الأخضر لمدة تصل لأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، عن انقطاعات جزئية للتيار في مدن الجبل الأخضر لمدة تصل إلى أسبوع؛ بسبب الأعمال الإنشائية في المنطقة الشرقية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إجراءات تطوير شبكة النقل بالمنطقة الشرقية والتجهيز لاستكمال العمل بمشروع محطة طبرق الغازية يستغرق من خمسة إلى سبعة أيام اعتبارًا من اليوم الإثنين، الأمر الذي يترتب عليه انقطاعات جزئية في مدن الجبل الأخضر طيلة هذه المدة.

- شركة الكهرباء: إصلاح عطل محطة الدبوسية

والسبت الماضي، وقع عطل في محول بمحطة الدبوسية تسبب في انقطاع التيار عن عدة مناطق، ما استدعى فِرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء للتدفق السريع وإصلاحه.