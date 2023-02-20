مؤتمر «توحيد القضاء العسكري» ببنغازي يرفع توصياته إلى «لجنة 5+5»

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق مشاركون في مؤتمر نظمته «المنظمة الليبية لحقوق الإنسان» على دعم أي خطوات تسهم في توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرين إلى ضرورة رفع توصياتهم إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والبعثة الأممية.

وانعقد المؤتمر السبت الماضي في قاعة جامعة السلام الدولية ببنغازي تحت شعار «توحيد مؤسسة القضاء العسكري.. معا من أجل استقرارنا وأمننا».

حضور لممثلين عن المحكمة العسكرية العليا والناطق باسم هيئة القضاء

وشارك في المؤتمر ممثل عن المحكمة العسكرية العليا، والناطق باسم الهيئة العامة للقضاء ومكتب المدعي العام العسكري، وأكاديميين وعدد من منتسبي المؤسسة العسكرية، وحقوقيين، حسب المنظمة.

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وأكد حضور المؤتمر على الالتزام بتطبيق واحترام القوانين العسكرية، فيما جرى النقاش حول خمس ورقات علمية تناولت ستة محاور أساسية، خلال مائدة مستديرة للمشاركين في المؤتمر.

جانب من المشاركين في مؤتمر توحيد القضاء العسكري في بنغازي، 20 فبراير 2023 (المنظمة الليبية لحقوق الإنسان)

جانب من المشاركين في مؤتمر توحيد القضاء العسكري في بنغازي، 20 فبراير 2023 (المنظمة الليبية لحقوق الإنسان)