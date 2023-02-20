بدء إزالة المباني العشوائية في حي عبدالكافي بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في أعمال إزالة وهدم المباني العشوائية بحي عبدالكافي بمدينة سبها.

جاء ذلك بعد انقضاء المهلة الممنوحة لأصحابها بإخلائها، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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يأتي ذلك بناءً على تعليمات المستشار المحامي العام بسبها، وضمن عمل الغرفة المختصة لرصد التعديات والمخالفات التي تمس المصلحة العامة والنظام بالمدينة.

إزالة المباني المخالفة والعشوائية في حي عبدالكافي بمدينة سبها، 20 فبراير 2023، (الداخلية)