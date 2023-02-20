محاور مؤتمر المصالحة الليبية.. الأفارقة يريدونه شاملا يمهد للانتخابات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

حدد مسؤولون في الاتحاد الأفريقي المحاور الكبرى لمؤتمر المصالحة الوطنية الخاص بليبيا المزمع عقده خلال أشهر، حيث يصر الاتحاد على أن يكون «شاملا» ويمثل انطلاقة للوصول إلى الانتخابات.

وأعلن الاتحاد الأفريقي نيته تنظيم مؤتمر مصالحة وطنية في ليبيا برعاية رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا، الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، وذلك في نهاية القمة الأفريقية السادسة والثلاثين التي اختتمت مساء أمس الأحد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

تمهيد الطريق أمام الانتخابات

وقال مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن، بانكول أديوي، إن المؤتمر يهدف إلى حشد جميع الأطراف الليبية «لتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة»، معتبرا أن هذا مشروع الاتحاد لمساعدة ليبيا على الخروج من الأزمة.

وبدوره أكد وزير خارجية الكونغو برازافيل، جان كلود غاكوسو، في تصريح إلى إذاعة فرنسا الدولية الأحد، أن اللحظة البارزة في القمة الأفريقية هي التوافق على تنظيم مؤتمر المصالحة، متابعا: «يجب أن يجتمع الاتحاد الأفريقي الآن مع المجلس الرئاسي لتشكيل اللجنة التحضيرية وتحديد موعد المؤتمر»، ويصر الوزير الكونغولي على أن يكون المؤتمر شاملا أو لن يكون على الإطلاق، أو بمعنى آخر جميع الأطراف الليبية مدعوة للمشاركة.

المصالحة شرط للمضي نحو الانتخابات

في المقابل، قال رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي محمد، الأحد، في مؤتمر صحفي عقب القمة «لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني»، مشيرا إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة الذي انعقد في العاصمة الليبية طرابلس قبل أسابيع وشهد المطالبة بمغادرة المرتزقة، متابعا «ينبغي أن يتحاور الليبيون، وأعتقد أنه شرط مسبق للمضي نحو انتخابات في بلد هادئ».

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وخلال القمة، دعا الاتحاد الأفريقي إلى انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا. ويقدر عدد المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا بنحو 20 ألف حسب تقديرات الأمم المتحدة للعام 2021.

إخراج المرتزقة

وفي مطلع فبراير الجاري، اتخذت الخطوة الأولى نحو ترحيل المرتزقة بعدما اجتمعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، وأعلن إنشاء آلية لتبادل المعلومات والتنسيق بشأن هؤلاء المقاتلين والمرتزقة الأجانب بين الليبيين ودول الجوار، النيجر وتشاد والسودان.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، دعوة جديدة للانسحاب الكامل للمقاتلين والمرتزقة الأجانب، وقال إن الانتخابات هي «المسار الوحيد الموثوق به لحكم شرعي وموحد».

وأضاف غوتيريس في أديس أبابا «المطلوب بشكل عاجل هو الإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده وتحقيق تقدم على جبهات متعددة»، متابعا «عدم إجراء الانتخابات يفاقم انعدام الأمن الاقتصادي ويزيد من عدم الاستقرار السياسي ويهدد بتجدد النزاع ويثير شبح التقسيم».