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استقرار الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 10:34 صباحا
استقرار الدولار واليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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استقر متوسط أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

واستقر متوسط سعر الدولار عند 4.81 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وحافظ سعر الجنيه الإسترليني على مستوى 5.79 دينار، وثبت سعر اليورو عند 5.14 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

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