«الأرصاد» يتوقع الرؤية متوسطة آخر الليل على الساحل من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة آخر الليل على الساحل من مصراتة إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح متغيرة الاتجاه سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.

- البحر هادئ.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لاحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي صباح الباكر على الساحل من مصراتة إلى سرت.