حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 20 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس في معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و22 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.