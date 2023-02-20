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شاهد في «وسط الخبر»: حكومة جديدة قيد التجهيز.. إلى متى؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 01:30 صباحا
شاهد في «وسط الخبر»: حكومة جديدة قيد التجهيز.. إلى متى؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد 19 فبراير 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأحد، الضوء على التطورات السياسية المتعلقة بالسلطة التشريعية، على خلفية اقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تشكيل لجنة من 45 عضوًا تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة «تحت إشراف دولي».

جاءت تصريحات عقيلة في كلمته أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية – الأميركية، الخميس الماضي، حين قال إن مهمة السلطة الجديدة الموحدة ستكون «توفير احتياجات المواطنين وحل المشكلات ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

- عقيلة يقترح تشكيل لجنة من 45 عضوا تتولى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة
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وفي حين قال رئيس مجلس النواب إن «الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها»، شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على ضرورة أن «تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين».

وحول تلك التطورات فتح البرنماج نقاشًا مع كل من: الأكاديمي والمحلل السياسي عبدالباسط المصراتي، والأكاديمية والسياسية فيروز النعاس.

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