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المشري: اتفاق يلوح في الأفق وخارطة طريق جديدة لقوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 11:40 مساء
المشري: اتفاق يلوح في الأفق وخارطة طريق جديدة لقوانين الانتخابات
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال مقابلة مع قناة «الشرق» السعودية في العاصمة المصرية القاهرة. 18 فبراير 2023
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قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن «هناك اتفاقًا يلوح في الأفق بشأن آلية حل الخلاف السياسي»، متابعًا: «سنضع خارطة طريق جديدة لقوانين انتخابية بشأن عملية الترشح»، في حين اعتبر أن «قوانين الدستور الجديدة يجب أن توضع بتجرد من دون ربطها بأسماء ومناصب محددة».

المشري: الوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي
وتابع المشري، في مقابلة مع قناة «الشرق» السعودية من القاهرة: «الوثيقة الدستورية ستُشكل نقلة نوعية في المسار السياسي للدولة وستُنظّم عملية الانتخابات المرتقبة ولن تمس مشروع قانون الدستور»، مشيرًا إلى أنها ستحتاج إلى موافقة واعتماد مجلسي النواب والدولة.

في حين اعتبر أن الخلافات السياسية هي ما عطّل الوصول إلى اتفاق بشأن الوثيقة الدستورية، مشددًا على أن «الخلافات في الداخل ستُحل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية». وأوضح أن «ليبيا تشهد انقسامًا واضحًا في الداخل، وتحديدًا داخل المؤسسة العسكرية».

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المشري: ترشح العسكر يُهدد بانهيار المحادثات
وجدد المشري الحديث عن النقاط الخلافية المتمثلة في ترشح العسكر الذي اعتبره «يُمثل خلافًا يُهدد بانهيار المحادثات بشأن الوثيقة الدستورية الجديدة، إضافة إلى ترشح مزدوجي الجنسية».

ويعتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن «أكبر عامل فشل للعملية الانتخابية هو وجود الدبيبة على رأس الحكومة»، مشيرًا إلى أن ما سمّاه «هشاشة الدولة وتناقصها وغيابها» سمح للتدخلات الخارجية.

المشري: حل الخلاف بشأن ترسيم الحدود مع مصر بالحوار أو اللجوء للمحاكم
وفي سياق آخر، شدد المشري على ضرورة «التأكد من الأسس الخاصة بترسيم الحدود مع مصر»، مشيرًا إلى أن «ترسيم الحدود من جانب واحد قرار غير سليم»، في إشارة إلى قرار القاهرة بإعلان ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.

وفي 13 ديسمبر، أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

وقال المشري في هذا الصدد: «طلبنا من الفريق الفني في ليبيا إعداد دراسة نهائية بهذا الشأن، نسعى لحل الخلاف بشأن ترسيم الحدود مع مصر، بالحوار أو اللجوء للمحاكم المختصة».

أمّا فيما يتعلق بالاتفاقية الموقع بين حكومة الوحدة الوطنية وتركيا، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة: «الاتفاقية أعطتنا الحق في التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها».

وأجرت القناة السعودية حوارًا آخر مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي قال إن «الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها»، معتبرا أن التدخل الخارجي هو سبب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، مؤكدا أن مجلس النواب هو «صاحب سلطة اتخاذ القرار».

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