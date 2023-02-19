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باشاغا يناقش مع وزير الداخلية مقترح إنشاء إدارة «مكافحة الجرائم الإلكترونية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 10:42 مساء
باشاغا يناقش مع وزير الداخلية مقترح إنشاء إدارة «مكافحة الجرائم الإلكترونية»
اجتماع باشاغا مع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة في سرت لمناقشة مقترح إنشاء إدارة الجرائم الإلكترونية، الأحد 19 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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ناقش رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، خلال اجتماعه مع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت، اليوم الأحد، مقترح إنشاء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن اجتماع باشاغا مع وزير الداخلية جرى خلاله مناقشة الأوضاع والمستجدات الأمنية، والخطة الأمنية المعدة من قبل الوزارة لحفظ أمن المواطنين في البلاد.

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كما ناقش الاجتماع «مقترح إنشاء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديد مهامها واختصاصاتها، وما هي الاحتياجات اللازمة والضرورية للبدء في مباشرة الإدارة مهامها وأعمالها وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب»، وفق المكتب الإعلامي.

وأصدر مجلس النواب، في 22 أكتوبر 2022، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك بعد عام على إقراره في 26 أكتوبر 2021. وحمل القانون رقم «5» لسنة 2022، وتكوَّن من 53 مادة، وحددت مادته الأولى عديد التعريفات التي تتعلق بالجريمة الإلكترونية والاختراق والقرصنة الإلكترونية والفيروسات الحاسوبية والتشفير وإعاقة الوصول إلى الخدمة أو التشويش عليها، والدليل الجنائي الرقمي، ودعت المادة إلى مراعاة معاني المصطلحات الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية الليبي وغيرها.

اجتماع باشاغا مع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة في سرت لمناقشة مقترح إنشاء إدارة الجرائم الإلكترونية، الأحد 19 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع باشاغا مع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة في سرت لمناقشة مقترح إنشاء إدارة الجرائم الإلكترونية، الأحد 19 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال اجتماعه مع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة في سرت لمناقشة مقترح إنشاء إدارة الجرائم الإلكترونية، الأحد 19 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال اجتماعه مع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة في سرت لمناقشة مقترح إنشاء إدارة الجرائم الإلكترونية، الأحد 19 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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