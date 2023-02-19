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إيطاليا تضع سوريًا ضمن المطلوبين دوليًا في قضية تهريب أطنان من «الكبتاغون والحشيش» إلى ليبيا والسعودية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 08:31 مساء
إيطاليا تضع سوريًا ضمن المطلوبين دوليًا في قضية تهريب أطنان من «الكبتاغون والحشيش» إلى ليبيا والسعودية
في يوليو 2020 اعترضت السلطات الإيطالية 14 طنا من أقراص الكبتاغون المخدرة تزيد قيمتها عن مليار يورو. (رويترز)
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أطلقت الأجهزة الأمنية في إيطاليا حملة واسعة لتقفي أثر مواطن سوري متهم بمحاولة شحن 14 طنًا من مخدر «الكبتاغون» وثلاثة أطنان من «الحشيش» إلى ليبيا والسعودية.

وأمرت النيابة العامة الإيطالية بالقبض على المواطن السوري الهارب حاليًا طاهر الكيالي (63 عامًا) بعد اتهامه بالاتجار الدولي بالمخدرات التي جرى ضبطها العام 2020 في ميناء ساليرنو، كما كشفت جريدة «عرب نيوز» السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد.

ونقلت الجريدة عن مصادر إعلامية إيطالية أن الشرطة تعتقد أن المتهم السوري لم يعد موجودًا على الأراضي الإيطالية، لكن البحث عن الرجل لا يزال مستمرًا، مع مشاركة السلطات الأجنبية أيضًا.

وقائع قضية تهريب الكبتاغون والحشيش
وتعود القضية إلى يوليو 2020، حين اعترضت الشرطة المحلية أكثر من 84 مليون قرص «كبتاغون» وزنها 14 طنًا بقيمة تزيد على مليار يورو (1.2 مليار دولار) متوجهة من سورية إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد ممثلو الادعاء في ساليرنو أن الكيالي تلقى مساعدة من مواطنين إيطاليين وهما ألبرتو إيروس أماتو (47 عامًا) صقلي يعيش الآن في سويسرا، وجوليانتونيو أبيسيلا (51 عامًا) موظف جمارك في ميناء ساليرنو. وحكم على أماتو بالسجن 10 سنوات الشهر الماضي، بينما لا تزال محاكمة أبيسيلا جارية.

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وجرى تأكيد دور الكيالي في التهريب من خلال تحليل مئات المكالمات الهاتفية ورسائل «واتساب» و«تلغرام» التي تبادلها السوريون مع أماتو لإرشاده حول كيفية نقل الأدوية من حيث جرى تخزينها في البداية إلى حاويات من أصل إيطالي لتجنب التفتيش الجمركي والقضاء على أي دليل يمكن أن يشير إلى أصلهم السوري.

المتورطون في تهريب الكبتاغون والحشيش
وفي يوليو 2022 كشف تحقيق جديد لموقع «ميديا بارت» الفرنسي، المعني بالبحث الاستقصائي، بالتعاون مع جريدة «دوماني» الإيطالية تفاصيل جديدة عن القضية حيث أظهر تورط الرئيس السوري بشار الأسد ومقرّبين منه في عمليات تهريب «الكبتاغون» إلى أوروبا وليبيا عبر ميناء اللاذقية، وصولًا إلى السواحل اليونانية والإيطالية حيث يجري تفريغ الحمولة وتوزيعها على بعض الدول في أوروبا وأفريقيا.

وأشار الموقع إلى أن الوثائق أثبتت وجود صلات بين تجار المخدرات الإيطاليين ومقربين من الأسد، ومن العقيد الراحل معمر القذافي. وأظهر التحقيق أيضًا أن المعلومات السابقة التي ربطت هذه المخدرات بتنظيم «داعش» غير دقيقة، ولا أساس لها من الصحة.

علاقة للمتهمين مع أقارب الأسد ومقربين من القذافي
وتؤكد الدلائل المنشورة أن زعيم مافيا المخدرات الصقلي ألبرتو أماتو (47 عامًا) الذي اعتقل قبل فترة وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق باستيراد «الكوكايين» من البرازيل، كان على علاقة مع أقارب للأسد ومقربين من القذافي.

ووفق ما كشف المحققون فإنه جرى ضبط شحنتين على الأقل من «الكبتاغون» في اليونان ودول أخرى تحملان بصمات وسيط سوري كان يعمل مباشرة من اللاذقية. وفي الخامس من يناير العام 2019 كان يناقش هذا الوسيط علانية مع ألبرتو أماتو تسليم «ترامادول» بناء على طلب من كبار الشخصيات الليبية.

وكان هناك عميل آخر يُدعى «علي أحمد» متّهم بإرسال حوالات مالية من إيطاليا إلى عدة حسابات في بريطانيا أو ليبيا أو مالطا أو روسيا، بمبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات وفق تحقيق «ميديا بارت».

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