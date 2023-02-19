«الأمم المتحدة الإنمائي» يسلم بلدية سرت سيارة نظافة حديثة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قدَّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، اليوم الأحد، سيارة حديثة تختص بتنظيف الشوارع لبلدية سرت.

وتسلَّمت البلدية السيارة المجهزة بأحدث التقنيات والمعدات، خلال مراسم حضرها عميد البلدية ومنسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسرت ومدير إدارة الإعلام بالبلدية.

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يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدم عدة مساعدات لشركات خدمات النظافة العامة، وشركة المياه والصرف الصحي، وجامعة سرت، بالإضافة إلى صيانة مرافق صحية وأكثر من 15 مدرسة بالبلدية، وإنشاء مدرسة جديدة بمحلة الرباط تجاوزت نسبة إنجازها 50%.

سيارة النظافة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بوابة الوسط)

سيارة النظافة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بوابة الوسط)