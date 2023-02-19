مجلس الدولة يستكمل غدا مناقشة التعديل الدستوري وخارطة الطريق

القاهرة - بوابة الوسط

علق المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، جلسته الـ86 إلى غدٍ الإثنين، وذلك لاستكمال المناقشات حول التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب بالإضافة إلى خارطة طريق المرحلة المقبلة، على ما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس.

وناقش المجلس خلال جلسته برئاسة خالد المشري في مقره بالعاصمة طرابلس، التعديل الدستوري، بالإضافة إلى خارطة الطريق وكيفية عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية لحين إجراء الانتخابات، وقد علقت الجلسة على أن تستأنف يوم غدٍ الإثنين لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

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وأحال مجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقًا لما جرى الاتفاق عليه، بحسب منشور عبر صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على «فيسبوك» يومها.

ماهية التعديل الدستوري الـ13

ويتعلق التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، بتشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث أقر التعديل تشكيل السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وتشكيل السلطة التنفيذية من رئيس الدولة الذي يتولى تكليف رئيس للحكومة.

وفي حال أيّد أعضاء مجلس الدولة التعديل، الذي يعتبره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يجري تشكيل لجنة للتوافق بين المجلسين لإعداد قانون للانتخابات، يُعرض على مجلس النواب لإقراره وإصداره.

الجلسة 86 للمجلس الأعلى للدولة، الأحد 19 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس)

الجلسة 86 للمجلس الأعلى للدولة، الأحد 19 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس)

المشري خلال ترأسه الجلسة 86 للمجلس الأعلى للدولة، الأحد 19 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للمجلس)