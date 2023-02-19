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تواصل عمليات البحث عن غريق قبالة مصفاة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 05:42 مساء
تواصل عمليات البحث عن غريق قبالة مصفاة الزاوية
غواصون من المنطقة الغربية يواصلون البحث عن الغريق ميلود المختار قبالة مصفاة الزاوية. (القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ)
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يشارك غواصون من عدة جهات أمنية في عمليات للبحث عن غريق في عرض البحر قبالة مصفاة الزاوية يدعى ميلود المختار، وذلك بحسب ما أعلنه القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، اليوم الأحد، عبر صفحته على «فيسبوك».

وأكد المصدر استمرار عمليات البحث المشتركة بجهود جهاز حرس المنشآت النفطية، وجهاز هيئة الأمن والسلامة مكتب الإنقاذ البحري، وجهاز أمن السواحل، ومفرزة البحرية الدعم والاستقرار، وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ نقطة مرسى ديلة، وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ نقطة مصفاة الزاوية، والقوات الخاصة البحرية الضفادع البشرية نقطة سيدي بلال، والقوات الخاصة البحرية الضفادع البشرية نقطة مصفاة الزاوية، وجهاز مكافحة الإرهاب مفرزة البحرية مرسى ديلة، ووحدة القاطرات التابعة لميناء مصفاة الزاوية، ومفرزة الإنقاذ البحري مرسي ديلة، ومفرزة الإنقاذ البحري المطرد، بالإضافة إلى الصيادين والغطاسين من مدن طرابلس والزاوية والمطرد وصرمان.

وكان القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، دعا أمس السبت، جميع الغواصين ومن يجيدون الغطس من الجهات الأمنية والمدنية بالمنطقة الغربية من مدينة طرابلس والمدن المجاورة للحضور إلى مدينة الزاوية والتوجه إلى نقطة المصفاة صباح اليوم للمشاركة في عملية البحث في عرض البحر عن ميلود المختار، آملًا التعاون مع حملته لانتشال الغريق.

ولم يوضح القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ ملابسات الحادث.

غواصون من المنطقة الغربية يواصلون البحث عن الغريق ميلود المختار قبالة مصفاة الزاوية. (القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ)
غواصون من المنطقة الغربية يواصلون البحث عن الغريق ميلود المختار قبالة مصفاة الزاوية. (القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ)
غواصون من المنطقة الغربية يواصلون البحث عن الغريق ميلود المختار قبالة مصفاة الزاوية. (القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ)
غواصون من المنطقة الغربية يواصلون البحث عن الغريق ميلود المختار قبالة مصفاة الزاوية. (القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ)
غواصون من المنطقة الغربية يواصلون البحث عن الغريق ميلود المختار قبالة مصفاة الزاوية. (القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ)
غواصون من المنطقة الغربية يواصلون البحث عن الغريق ميلود المختار قبالة مصفاة الزاوية. (القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ)
غواصون من المنطقة الغربية يواصلون البحث عن الغريق ميلود المختار قبالة مصفاة الزاوية. (القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ)
غواصون من المنطقة الغربية يواصلون البحث عن الغريق ميلود المختار قبالة مصفاة الزاوية. (القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ)
غواصون من المنطقة الغربية يواصلون البحث عن الغريق ميلود المختار قبالة مصفاة الزاوية. (القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ)
غواصون من المنطقة الغربية يواصلون البحث عن الغريق ميلود المختار قبالة مصفاة الزاوية. (القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ)
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