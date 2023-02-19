ضبط شخص في حالة سكر متهم بسرقة معدات من موقع شركة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى أعضاء التحريات بمديرية أمن بنغازي القبض على أحد الأشخاص في حالة سكر بين، وذلك لاتهامه بسرقة معدات من موقع لإحدى الشركات بمنطقة تيكة، بحسب ما أعلنته المديرية، اليوم الأحد.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المتهم ألقي القبض عليه وهو على متن مركبة نوع «دايو لانوس» بيضاء اللواء عقب ورود معلومات بشأنه إلى قسم التحريات العامة تفيد قيامه بسرقة معدات من إحدى الشركات بمنطقة تيكة.

وأضافت المديرية أن رئيس قسم التحريات العامة العقيد أشرف الشلطامي أصدر فور ورود المعلومات تعليماته لأعضاء التحريات بسرعة الانتقال وضبط الشخص المطلوب الذي جرى «ضبطه في حالة سُكر ظاهر» في منطقة تيكة.

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وأكدت المديرية أن المتهم عثر بحوزته على معدات منها آلة قص وآلة لحام وبعض الأشياء الأخرى بعد تفتيش المركبة التي كان يستقلها، مشيرة إلى أنه اعترف بالسرقة وحيازة مخدرات بعد الاستدلال معه عقب عودته لرشده والانتقال به إلى القسم.

وقالت مديرية أمن بنغازي إن المتهم يدعى «أ.ش.د» من مواليد 1989، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.