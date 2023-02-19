المنفي يطالب بـ«قاعدة دستورية» عادلة دون إقصاء

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، لى ضرورة أن «تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين». جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأحد، مع أعضاء شبكة «تواصل الأحزاب»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستعرض اللقاء رؤية المجلس بشأن ضرورة وجود حل لحالة الجمود السياسي للوصول بشكل مباشر إلى الانتخابات. وأكد أعضاء شبكة «تواصل الأحزاب» ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة للانتخابات، وأن تكون هناك بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدار القاعدة الدستورية.

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شبكة تواصل الأحزاب.. ما مكوناتها؟

وتتكون شبكة «تواصل الأحزاب» من أحزاب «الجبهة الوطنية، العدالة والبناء، تجمع تكنوقراط ليبيا، التغيير، ليبيا النماء، العمل الوطني»، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.



وفي وقت سابق، قال عقيلة صالح، إن «الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها». وقال صالح في مقابلة مع «الشرق»، أمس السبت، إن «مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بينما المفوضية لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري». ورفض صالح أن تُدار العملية الانتخابية من قبل الدبيبة، مشددا على أن الانتخابات هي «الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا».

لقاء المنفي مع أعضاء شبكة «تواصل الأحزاب»، الأحد 19 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع أعضاء شبكة «تواصل الأحزاب»، الأحد 19 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)