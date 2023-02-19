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جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: ترحيل 203 مهاجرين تشاديين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 02:49 مساء
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: ترحيل 203 مهاجرين تشاديين
من عمليات ترحيل المهاجرين التشاديين، 19 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الكفرة، اليوم الأحد، ترحيل 203 مهاجرين من الجنسية التشادية.

وأشار الجهاز إلى إحالة المهاجرين من مكاتب الترحيل بطرابلس وبنغازي عبر منفذ التوم الحدودي لليبيا مع جمهورية تشاد، حسب منشور عبر صفحة الجهاز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- ضبط تشاديين متهمين بسرقة مواطن في بنغازي 
- ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
- ضبط تشاديين بأجدابيا أحدهما مخمور وآخر بحوزته رخصة قيادة مزورة

المهاجرون التشاديون مطلوبون
ومن بين المهاجرين من جرى ضبطهم في مدينة بنغازي على خلفية العملية الأمنية، ومن صدرت بحقهم أحكام بالإبعاد عن الأراضي الليبية، وذلك بالتنسيق مع السفارة التشادية لدي ليبيا، حسب الجهاز. وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على تشاديين متهمين بالاعتداء على مواطن وسرقة مبلغ مالي منه وكذلك هاتفه المحمول، وذلك في منطقة سيدي خليفة.

من عمليات ترحيل المهاجرين التشاديين، 19 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
من عمليات ترحيل المهاجرين التشاديين، 19 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
من عمليات ترحيل المهاجرين التشاديين، 19 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
من عمليات ترحيل المهاجرين التشاديين، 19 فبراير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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