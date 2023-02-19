عقيلة صالح: الوثيقة الدستورية يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن «الوثيقة الدستورية الخاصة بتنظيم عملية الانتخابات يجب أن تخضع لاستفتاء شعبي قبل اعتمادها»، معتبرا أن التدخل الخارجي هو سبب عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، مؤكدا أن مجلس النواب هو «صاحب سلطة اتخاذ القرار».

وأوضح صالح في مقابلة مع «الشرق»، أمس السبت، إن «مجلس النواب أصدر قانون الاستفتاء على الدستور، بينما المفوضية لم تُجر بعد الاستفتاء على الإعلان الدستوري». ورفض صالح أن تُدار العملية الانتخابية من قبل الدبيبة، مشددا على أن الانتخابات هي«الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا».

صالح يقترح تشكيل لجنة الـ45 لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة

ويوم الخميس الماضي، اقترح عقيلة صالح تشكيل لجنة من 45 عضوا، تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة «تحت إشراف دولي»، مجددا التأكيد على أن اختصاص مجلس النواب في إعداد وإصدار التشريعات والقوانين باعتباره الجهة المنتخبة والمُعترف بها دوليا.

- عقيلة يقترح تشكيل لجنة من 45 عضوا تتولى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة

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وفي كلمته أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية - الأميركية، قال عقيلة، الخميس، إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف بها دوليا في ليبيا، وهو صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة «كيان استشاري غير مختص».