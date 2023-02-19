أسعار العملات أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا أمام الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازية، الأحد، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقر سعر صرف الدولارعند 5.105 دينار وكذلك الجنيه الإسترليني عند 6.12 دينار، بينما سجل اليورو تراجعا طفيفا من 5.43 إلى 5.42 دينار.

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واستقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي الذي سجل 1.65 دينار ليبي، وسعر كسر الذهب عيار 18 عند 223 دينارا.