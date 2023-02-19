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إثيوبيا: مستعدون لدعم إنجاح المصالحة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 01:10 مساء
إثيوبيا: مستعدون لدعم إنجاح المصالحة في ليبيا
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال لقاء على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، 19 فبراير 2023. (المجلس الرئاسي)
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عبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده لدعم ليبيا في إنجاح مشروع المصالحة، ومعالجة حالة الانسداد السياسي. 

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي.

وأثنى اللافي على جهود آبي أحمد، في تحقيق السلام بإثيوبيا، وعلى عمق العلاقات المشتركة الليبية- الإثيوبية، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون والشراكة مع إثيوبيا في عديد المجالات، حسب بيان «الرئاسي» الليبي.

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تفعيل اللجنة المشتركة الليبية- الإثيوبية
واتفق الجانبان على تفعيل اللجنة المشتركة الليبية- الإثيوبية، والتباحث حول سبل عودة السفارة الإثيوبية إلى العمل في طرابلس.

ويترأس اللافي وفد ليبيا في قمة الاتحاد الأفريقي، وعقد لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حيث أبلغ غوتيريس، عضو المجلس عبدالله اللافي، بتطلعه لقيام المجلس بدوره في عملية سياسية شاملة تبنى على الملكية الوطنية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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