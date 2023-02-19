إصلاح عطب في كهرباء سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، استكمال أعمال الصيانة اللازمة، لمعالجة عطب كابل على دائرة نقل (220 ك.ف) طلائع النصر، بمدينة سرت.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إنجاز جميع أعمال اختبار الكابل، وتحديد العطل، وتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة من قبل فرق الصيانة بقسم الكوابل الجهد المتوسط بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت.

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40 حاوية معدات تصل طبرق

من جهة أخرى، وصلت 40 حاوية تحمل تسع شحنات مواد ومعدات وقطع الغيار موردة من شركة (ABB) خاصة بمحطة تحويل طبرق (220 ك.ف) الغازية (GIS)، تمهيدا للبدء في تنفيذ أعمال العمرة الجسيمة للمحطة من قبل الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا، تحت إشراف مختصين من شركة (ABB) وبمتابعة إدارتي العامة للنقل ومشروعات الإنتاج.

من أعمال إصلاح عطب كابل في سرت، 19 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إصلاح عطب كابل في سرت، 19 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إصلاح عطب كابل في سرت، 19 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال إصلاح عطب كابل في سرت، 19 فبراير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)