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«اللجنة الأفريقية» تستعجل التحضيرات لمؤتمر المصالحة الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 19 فبراير 2023, 10:45 صباحا
«اللجنة الأفريقية» تستعجل التحضيرات لمؤتمر المصالحة الليبي
من اجتماع اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا، 17 فبراير 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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استعجل رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، إنشاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا، التي يتعين أن يسبقها إجراء مشاورات مع المجلس الرئاسي.

وقدم رئيس دولة الكونغو بصفته رئيس اللجنة، التقرير الذي يلخص المبادرات المتخذة والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، والجهات الفاعلة الأخرى في ليبيا، وفق ما كشفت وسائل إعلام كونغولية ما دار في اجتماع اللجنة الأفريقية بشأن ليبيا في اجتماع قمة أديس أبابا.

ودعا دينيس إلى تنفيذ المهام التي تقع على عاتق اللجنة دون تأخير، وقال إن «هذا يتضمن إجراء مشاورات مع المجلس الرئاسي من أجل إنشاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة ونشر نتائج الاجتماع التحضيري على أوسع نطاق داخل ليبيا، والإشراف على تعيين المندوبين إلى مؤتمر المصالحة».

وذكر أن المبادرات والإجراءات المتخذة أدت إلى عقد المنتدى التحضيري في طرابلس في يناير الماضي، تمهيدا لمؤتمر المصالحة الليبية المقبل.  واعتبر رئيس اللجنة الأفريقية أنه «خطوة أساسية قبل تنظيم انتخابات عامة حرة وديمقراطية وسلمية»، مجددا تفاؤله بحل الأزمة الليبية.

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 غوتيريس : لا أجندة أممية في ليبيا
وفي وقت سابق يوم الجمعة، أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريس أن الأمم المتحدة ليست لديها أجندة أو هدفا بشأن ليبيا إلا ضمان حق الشعب الليبي في العيش بسلام، والتصويت في انتخابات نزيهة ومشاركة ثمار رخاء بلدهم.

وفي كلمته في أديس أبابا أمام لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، أعرب عن امتنانه للجنة، لدعم عملية المصالحة الوطنية الجامعة. وأشار إلى أن ممثله الخاص شارك في المنتدى التحضيري لمؤتمر المصالحة في طرابلس، قبل أن يسافر إلى برازافيل للقاء رئيس اللجنة ساسو نغيسو، واستطلاع سبل دعم الأمم المتحدة لجهود الاتحاد الأفريقي. وجدد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لدعم هذا الجهد الذي يقوده الاتحاد الأفريقي بروح التعاون.

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