ارتفاع الدولار وهبوط الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأميركية وهبطت البريطانية في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي.

وصعد متوسط سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.80 دينار الأربعاء الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. يشار إلى أن يوم الخميس الماضي كان عطلة رسمية في المصرف المركزي لمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير.

وفي مستهل الأسبوع أيضا، هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.79 دينار مقابل 5.83 دينار أمس، وثبت سعر اليورو عند 5.14 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.