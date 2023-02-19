نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 19 فبراير 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي، وأن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب إلى صافية.
• الرياح متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.
• البحر هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
تعليقات