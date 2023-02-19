نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 19 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي، وأن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب إلى صافية.

• الرياح متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و10 عقدة.

• ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.

• البحر هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.