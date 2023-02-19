  • Alwasat News
Atwasat

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 19 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 09:25 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 19 فبراير 2023)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تكون الرؤية جيدة على الساحل الليبي، وأن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب إلى صافية.
• الرياح متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.50 متر.
• البحر هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 19 فبراير 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 19 فبراير 2023)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»

النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»

الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير

«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير
«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)
«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟

«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما

7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما
بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن تنتهي

بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن...
غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»

غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»
منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن

منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن
كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير

كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير
الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية

الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية
ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم

ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد

أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد

أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد
العنف المسلح وأزمة الغذاء ورفع تعليق عضويات 3 دول.. أبرز موضوعات النقاش في قمة الاتحاد الأفريقي

العنف المسلح وأزمة الغذاء ورفع تعليق عضويات 3 دول.. أبرز موضوعات النقاش في قمة ...
في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه

في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر
«أمن طبرق»: ضبط أسلحة نوعية وخطيرة قبل تهريبها لمصر
«الداخلية»: ضبط مطلوب في قضية اتجار بالبشر
«الداخلية»: ضبط مطلوب في قضية اتجار بالبشر
هدم مبانٍ مخالفة في بني وليد
هدم مبانٍ مخالفة في بني وليد
«الرئاسي»: غوتيريس يتطلع لعملية سياسية شاملة تفضي إلى الانتخابات في ليبيا
«الرئاسي»: غوتيريس يتطلع لعملية سياسية شاملة تفضي إلى الانتخابات ...
الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا
الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
المزيد
«اللجنة الأفريقية» تستعجل التحضيرات لمؤتمر المصالحة الليبي
«اللجنة الأفريقية» تستعجل التحضيرات لمؤتمر المصالحة الليبي...
ارتفاع الدولار وهبوط الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية
ارتفاع الدولار وهبوط الإسترليني مقابل الدينار في السوق ......
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 19 فبراير 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 19 فبراير 2023)...
الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا
الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا...
«الرئاسي»: غوتيريس يتطلع لعملية سياسية شاملة تفضي إلى الانتخابات في ليبيا
«الرئاسي»: غوتيريس يتطلع لعملية سياسية شاملة تفضي إلى ......
المزيد