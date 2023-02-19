الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد طقسا مستقرا على معظم مناطق البلاد .

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي وجنوبه.

الرياح: شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها -غات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.