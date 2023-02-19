الأرصاد: طقس مستقر على معظم مناطق ليبيا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد طقسا مستقرا على معظم مناطق البلاد .
راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.
الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي وجنوبه.
الرياح: شمالية غربية إلي غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية.
الجفرة - سبها -غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية.
السرير-تازربو-الكفرة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.
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