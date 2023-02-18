  • Alwasat News
Atwasat

وفاء الكيلاني تبحث ملف المصالحة بمرزق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 10:23 مساء
وفاء الكيلاني تبحث ملف المصالحة بمرزق
لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية مع رئيس المجلس التسييري لمدينة مرزق، 18 فبراير 2023. (حكومة الوحدة)
alwasat radio

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، اليوم السبت، مع رئيس المجلس التسييري لمدينة مرزق، أشرف مادي، وعدد من أعيان المدينة، ملف المصالحة بالمدينة والخطوات والجهود التي تبذلها الحكومة بالخصوص.

وقالت الحكومة في بيان، إن وفد مرزق أثنى على جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في صرف مخصصات بدل الإيجار لمهجري المدينة، وطالب باستمرار عملية الصرف بالشكل المطلوب.

- الدبيبة يبحث مع «تسييري مرزق» الاحتياجات العاجلة للمدينة
- حكومة «الوحدة»: إعلان موعد بدء خطوات عودة نازحي مرزق الأسبوع المقبل
- وفدا التبو والعرب بمرزق يوقعان اتفاقية مصالحة في تونس برعاية أميركية
- حكومة الوحدة الوطنية تقرر إنشاء «صندوق إعمار مرزق» بقيمة 500 مليون دينار

وفي أكتوبر الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع المجلس التسييري لبلدية مرزق، الاحتياجات العاجلة للمدينة، مؤكدًا ضرورة العمل من داخل مرزق، وحصر الاحتياجات العاجلة، والبدء بإعادة إعمار المدينة.

لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية مع رئيس المجلس التسييري لمدينة مرزق، 18 فبراير 2023. (حكومة الوحدة)
لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية مع رئيس المجلس التسييري لمدينة مرزق، 18 فبراير 2023. (حكومة الوحدة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير

«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير
«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)
«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟

«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن تنتهي

بن إبراهيم: متابعة الـ100 مليون دينار للأندية ضرورة.. ومرحلة دعم الدولة لا بد أن...
غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»

غضب في تركيا بعد انهيار منازل «مقاومة للزلازل»
منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن

منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن
كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير

كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير
الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية

الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية
ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم

ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد

أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد

أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد
العنف المسلح وأزمة الغذاء ورفع تعليق عضويات 3 دول.. أبرز موضوعات النقاش في قمة الاتحاد الأفريقي

العنف المسلح وأزمة الغذاء ورفع تعليق عضويات 3 دول.. أبرز موضوعات النقاش في قمة ...
في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه

في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا

العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)

صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات

للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وصول 9 شحنات قِطع غيار خاصة بمحطة تحويل طبرق
وصول 9 شحنات قِطع غيار خاصة بمحطة تحويل طبرق
«الدولية للهجرة» تشارك في اختتام برنامج لتدريب ليبيين في 10 مناطق
«الدولية للهجرة» تشارك في اختتام برنامج لتدريب ليبيين في 10 مناطق
تونس تدعو إلى حل ليبي - ليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية
تونس تدعو إلى حل ليبي - ليبي بعيدا عن التدخلات الأجنبية
بريطانيا تشدد على أهمية التسوية السياسية في ليبيا
بريطانيا تشدد على أهمية التسوية السياسية في ليبيا
رئيس الكونغو يدعو الليبيين إلى الذهاب لمؤتمر المصالحة الشامل
رئيس الكونغو يدعو الليبيين إلى الذهاب لمؤتمر المصالحة الشامل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
المزيد
وفاء الكيلاني تبحث ملف المصالحة بمرزق
وفاء الكيلاني تبحث ملف المصالحة بمرزق...
«الكهرباء»: وفاة مدير دائرة توزيع الجغبوب صعقا
«الكهرباء»: وفاة مدير دائرة توزيع الجغبوب صعقا...
عميد بلدية سرت يستقبل المصريين المفرج عنهم
عميد بلدية سرت يستقبل المصريين المفرج عنهم...
رئيس الكونغو يدعو الليبيين إلى الذهاب لمؤتمر المصالحة الشامل
رئيس الكونغو يدعو الليبيين إلى الذهاب لمؤتمر المصالحة الشامل...
بريطانيا تشدد على أهمية التسوية السياسية في ليبيا
بريطانيا تشدد على أهمية التسوية السياسية في ليبيا...
المزيد