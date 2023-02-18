وفاء الكيلاني تبحث ملف المصالحة بمرزق

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفاء الكيلاني، اليوم السبت، مع رئيس المجلس التسييري لمدينة مرزق، أشرف مادي، وعدد من أعيان المدينة، ملف المصالحة بالمدينة والخطوات والجهود التي تبذلها الحكومة بالخصوص.

وقالت الحكومة في بيان، إن وفد مرزق أثنى على جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في صرف مخصصات بدل الإيجار لمهجري المدينة، وطالب باستمرار عملية الصرف بالشكل المطلوب.

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وفي أكتوبر الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، مع المجلس التسييري لبلدية مرزق، الاحتياجات العاجلة للمدينة، مؤكدًا ضرورة العمل من داخل مرزق، وحصر الاحتياجات العاجلة، والبدء بإعادة إعمار المدينة.

لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية مع رئيس المجلس التسييري لمدينة مرزق، 18 فبراير 2023. (حكومة الوحدة)