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عميد بلدية سرت يستقبل المصريين المفرج عنهم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 18 فبراير 2023, 09:31 مساء
عميد بلدية سرت يستقبل المصريين المفرج عنهم
المصريون المفرج عنهم بعد وصولهم إلى سرت، 18 فبراير 2023. (الإنترنت)
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استقبل عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اليوم السبت، المصريين الستة المفرج عنهم حديثا بالمنطقة الغربية بعد وصولهم إلى ميناء سرت البحري.

وحضر الاستقبال عضو مجلس النواب عن سرت رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان، زايد هدية، وآمر عمليات سرت، اللواء أحمد سالم، ومدير أمن سرت، اللواء مختار أبوسبيحة.

وجرى توفير الرعاية الصحية والأمنية للمواطنين المصريين فضلا عن الكشوفات والتحاليل الطبية.

- نجيب ساويرس يشكر السلطات الليبية بعد إطلاق المصريين الستة
- الخارجية المصرية تعلن إطلاق سراح مواطنيها الست المحتجزين فى ليبيا
- القاهرة: نتابع باهتمام موقف 6 مصريين محتجزين غرب ليبيا

الخارجية المصرية تعلن إطلاق مواطنيها
ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إطلاق المصريين الستة وفقا للمعلومات الواردة من السفارة المصرية فى طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبوزيد: «نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله»، ولم يوضح أبوزيد تفاصيل إطلاق المحتجزين.

وأشارت الوزارة، في بيان صباح السبت، إلى أن مواطنيها الستة كانوا محتجزين في مركز للهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا لا يخضع للسلطات الليبية، كاشفة عن تواصل السفارة مع الجهات الليبية المعنية للإفراج عنهم.

وفي ذات السياق، وجّه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الشكر إلى السلطات الليبية على جهودها بعد إطلاق المصريين الستة الذين كانوا محتجزين داخل ليبيا. وقال ساويرس، في تدوينة على حسابه بموقع «تويتر»، أمس الجمعة، إن «الشباب الأقباط الستة كانوا بصدد الهجرة إلى إيطاليا»، قبل أن يُحتجزوا من قِبل «عصابة هجرة غير شرعية»، مؤكدًا أنهم جميعًا بصحة طيبة.

المصريون المفرج عنهم بعد وصولهم إلى سرت، 18 فبراير 2023. (الإنترنت)
المصريون المفرج عنهم بعد وصولهم إلى سرت، 18 فبراير 2023. (الإنترنت)
المصريون المفرج عنهم بعد وصولهم إلى سرت، 18 فبراير 2023. (الإنترنت)
المصريون المفرج عنهم بعد وصولهم إلى سرت، 18 فبراير 2023. (الإنترنت)
المصريون المفرج عنهم بعد وصولهم إلى سرت، 18 فبراير 2023. (بلدية سرت)
المصريون المفرج عنهم بعد وصولهم إلى سرت، 18 فبراير 2023. (بلدية سرت)
المصريون المفرج عنهم بعد وصولهم إلى سرت، 18 فبراير 2023. (بلدية سرت)
المصريون المفرج عنهم بعد وصولهم إلى سرت، 18 فبراير 2023. (بلدية سرت)
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