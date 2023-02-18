جنزور تحتفل بذكرى ثورة فبراير.. وغدا عطلة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية جنزور الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير، في تمام الساعة الرابعة عصر غد الأحد في ساحة الحرية أمام المجمع الإداري جنزور.

وأشارت البلدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنه تنفيذ للخطة الأمنية الموضوعة، والتي سيجري فيها إغلاق بعض الطرقات وتأمينها.

عطلة في جنزور غدا

ونوه المجلس التسييري إلى أن يوم غد الأحد سيكون عطلة في كل القطاعات والمؤسسات الخدمية والتعليمية ببلدية جنزور. وقال المجلس التسييري: «نسأل الله الرحمة لشهداء الثورة والشفاء للجرحى والرقي والازدهار لبلادنا».

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واحتفلت العاصمة طرابلس، أمس الجمعة، بالذكرى الثانية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير باحتفالات رسمية وشعبية في ساحة الشهداء، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. وتزين الاحتفال بعروض لكراديس عسكرية في ميدان الشهداء، وازدحم الميدان بحشود غفيرة من المواطنين الذين تفاعلوا مع برامج الحفل.