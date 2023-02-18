«الأرصاد»: طقس هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و10 عقدات.
• البحر هادئ.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.
• الرياح شمالية غربية على أغلب الساحل، بينما تكون شمالية شرقية إلى بحرية على ساحل الخليج، سرعتها بين 5 و15 عقدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.
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