«الأرصاد»: طقس هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و10 عقدات.

• البحر هادئ.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة مئوية.