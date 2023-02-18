حالة الطقس في ليبيا (اليوم السبت 18 فبراير 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسا مستقرا علي أغلب مناطق ليبيا نتيجة مرتفع جوي يعمل علي اعتدال درجات الحرارة.
راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر غدا علي المناطق الممتدة (الخمس حتي سرت وبعض مدن الدواخل).
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر ليوم الغد على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شرقية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.
السرير - تازريو - الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.
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