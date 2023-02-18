حالة الطقس في ليبيا (اليوم السبت 18 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، طقسا مستقرا علي أغلب مناطق ليبيا نتيجة مرتفع جوي يعمل علي اعتدال درجات الحرارة.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب،‏ واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر غدا علي المناطق الممتدة (الخمس حتي سرت وبعض مدن الدواخل).

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر ليوم الغد على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و19 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.