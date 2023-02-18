تبون: الجزائر مستعدة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

عبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية.

وفي كلمة ألقاها أيمن بن عبدالرحمن، الوزير الأول الجزائري، نيابة عن الرئيس تبون أمام اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا، شدد تبون، أمس الجمعة، على «أهمية معالجة التحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا»، وفق الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تبون يدين تورط أطراف خارجية في حظر توريد السلاح

وأعرب الرئيس الجزائري، في الاجتماع الأفريقي بشأن ليبيا عن «رفض منطق القوة»، داعيا إلى «ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كل مكونات الشعب الليبي». ودان تبون تواصل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية في ليبيا وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مجددا دعوته الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها.

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وتبدي الجزائر اهتماما بالغا وقلقا شديدا من تداعيات خرق حظر الأسلحة في ليبيا على أمن منطقة الساحل، إذ سبق وأرجع تبون، حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه منطقة الساحل الأفريقي إلى تدهور الوضع في ليبيا. وقال في حوار مع جريدة «لوفيغارو» الفرنسية الشهر الماضي إن تدهور الوضع في الجارة ليبيا «ساعد على نقل أسلحة ثقيلة نحو منطقة الساحل الأفريقي»، معتبرا أن «تسوية الوضع بالمنطقة تمر بطبيعة الحال عبر الجزائر».

وفي الاجتماع نفسه للجنة الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الحاجة الملحة للإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي في ليبيا الذي طال أمدّه، مجددا الحديث عن آلية بديلة لحل للوصول إلى القاعدة الدستورية والانتخابات بالقول «يجب على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة ومتابعتها، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق» لحل الأزمة الليبية.