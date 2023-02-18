  • Alwasat News
Atwasat

تبون: الجزائر مستعدة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 08:33 صباحا
تبون: الجزائر مستعدة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

عبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية.

وفي كلمة ألقاها أيمن بن عبدالرحمن، الوزير الأول الجزائري، نيابة عن الرئيس تبون أمام اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا، شدد تبون، أمس الجمعة، على «أهمية معالجة التحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا»، وفق الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تبون يدين تورط أطراف خارجية في حظر توريد السلاح
وأعرب الرئيس الجزائري، في الاجتماع الأفريقي بشأن ليبيا عن «رفض منطق القوة»، داعيا إلى «ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كل مكونات الشعب الليبي». ودان تبون تواصل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية في ليبيا وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مجددا دعوته الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها.

- تبون يؤكد لباتيلي أهمية توفير الظروف الملائمة للانتخابات في ليبيا 
- تبون: تدهور الوضع في ليبيا ساعد على نقل أسلحة ثقيلة نحو منطقة الساحل
-  تبون وميلوني يخاطبان الأطراف الليبية بشأن الانتخابات والمصالحة

وتبدي الجزائر اهتماما بالغا وقلقا شديدا من تداعيات خرق حظر الأسلحة في ليبيا على أمن منطقة الساحل، إذ سبق وأرجع تبون، حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه منطقة الساحل الأفريقي إلى تدهور الوضع في ليبيا. وقال في حوار مع جريدة «لوفيغارو» الفرنسية الشهر الماضي إن تدهور الوضع في الجارة ليبيا «ساعد على نقل أسلحة ثقيلة نحو منطقة الساحل الأفريقي»، معتبرا أن «تسوية الوضع بالمنطقة تمر بطبيعة الحال عبر الجزائر».

وفي الاجتماع نفسه للجنة الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الحاجة الملحة للإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي في ليبيا الذي طال أمدّه، مجددا الحديث عن آلية بديلة لحل للوصول إلى القاعدة الدستورية والانتخابات بالقول «يجب على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة ومتابعتها، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق» لحل الأزمة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات

للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا

«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا
احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)

احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)
على ملعب بنينا.. تعادل المريخ السوداني والزمالك المصري بدوري أبطال أفريقيا

على ملعب بنينا.. تعادل المريخ السوداني والزمالك المصري بدوري أبطال أفريقيا
الخارجية الروسية: واشنطن تتورط بشكل مباشر في الصراع و«المجانين» يحلمون بهزيمة موسكو

الخارجية الروسية: واشنطن تتورط بشكل مباشر في الصراع و«المجانين» يحلمون بهزيمة ...
حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات

حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات
منتخب ليبيا للسلة ينسحب من المشاركة في بطولة المنستير

منتخب ليبيا للسلة ينسحب من المشاركة في بطولة المنستير
إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال

إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل جزر تانيمبار الإندونيسية
عمرو الشوبكي: رياح التغيير هبت على ليبيا وهي غير مستعدة.. وفشل الانتخابات أول طريق «التقسيم»

عمرو الشوبكي: رياح التغيير هبت على ليبيا وهي غير مستعدة.. وفشل الانتخابات أول ...
احتفالات شعبية ورسمية.. وذكرى ومطالب لم تتحقق

احتفالات شعبية ورسمية.. وذكرى ومطالب لم تتحقق
الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»

الأخضر يتعهد بتصحيح المسار على ملعب «بنينا» أمام اتحاد الجزائر في «الكونفدرالية»
جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق انتخابي مؤجل

جريدة «الوسط»: في ذكرى فبراير.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام واستحقاق...
هل تنجح القمة الأفريقية في اختبار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة؟

هل تنجح القمة الأفريقية في اختبار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة؟
بكالوريوس بامتياز لأربعة طلاب بكلية التربية البدنية طرابلس

بكالوريوس بامتياز لأربعة طلاب بكلية التربية البدنية طرابلس
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ

منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن

شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن
عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نجيب ساويرس يشكر السلطات الليبية بعد إطلاق المصريين الستة
نجيب ساويرس يشكر السلطات الليبية بعد إطلاق المصريين الستة
«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس اليومين المقبلين
«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس اليومين المقبلين
المقريف يشارك بالمؤتمر الدولي لدعم التعليم في حالات الطوارئ
المقريف يشارك بالمؤتمر الدولي لدعم التعليم في حالات الطوارئ
البعثة الأممية: دوامة المراحل الانتقالية فاقمت صعوبات الحياة.. وعلى قادة ليبيا إنهاء الجمود السياسي
البعثة الأممية: دوامة المراحل الانتقالية فاقمت صعوبات الحياة.. ...
تبون: الجزائر مستعدة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية
تبون: الجزائر مستعدة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
المزيد
«رؤية لعلوم الفضاء»: هزات المرج لم تسجلها محطات رصد الزلازل
«رؤية لعلوم الفضاء»: هزات المرج لم تسجلها محطات رصد الزلازل...
«الأرصاد»: طقس هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي
«الأرصاد»: طقس هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي...
حالة الطقس في ليبيا (اليوم السبت 18 فبراير 2023)
حالة الطقس في ليبيا (اليوم السبت 18 فبراير 2023)...
تبون: الجزائر مستعدة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية
تبون: الجزائر مستعدة لإنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية...
البعثة الأممية: دوامة المراحل الانتقالية فاقمت صعوبات الحياة.. وعلى قادة ليبيا إنهاء الجمود السياسي
البعثة الأممية: دوامة المراحل الانتقالية فاقمت صعوبات ......
المزيد