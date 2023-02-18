البعثة الأممية: دوامة المراحل الانتقالية فاقمت صعوبات الحياة.. وعلى قادة ليبيا إنهاء الجمود السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إن دوامة المراحل الانتقالية فاقمت من صعوبات الحياة في البلاد، داعية قادة ليبيا إلى التحرك من أجل إنهاء حالة الجمود السياسي.

جاء ذلك في بيان بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير، منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

وقالت البعثة: «شهدت السنوات الاثنتي عشرة الماضية أزمة لم تستثن أحدًا من الليبيين، غير أنها أكدت كذلك تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة.. لا تزال هذه الآمال قائمة لكن دخول البلاد في دوامة من المراحل الانتقالية، فاقم من صعوبات الحياة اليومية للناس على كل المستويات».

البعثة الأممية تدعو إلى إنهاء الجمود السياسي في ليبيا

وأضافت: «فالاقتصاد غير مستقر، والخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء غير منتظمة، والرعاية الصحية تعاني من نقص حاد في الموارد، كما أن الإجراءات القضائية شبه معطلة، وحقوق الإنسان غير مكفولة وسط مخاوف أمنية.. لقد نفد صبر المواطنين».

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واختتمت: «لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام.. يتوجب على قادة ليبيا وضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال العام 2023، من خلال انتخابات شاملة».