المقريف يشارك بالمؤتمر الدولي لدعم التعليم في حالات الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط

شارك وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور موسى المقريف في فعاليات مؤتمر التمويل الرفيع المستوى لصندوق «التعليم لا ينتظر».

ورافق المقريف مستشار الوزارة للتحول الرقمي الدكتور أحمد المهدي، حيث جرت فعاليات المؤتمر في مدينة جنيف السويسرية على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الجمعة.

وعقد المؤتمر برعاية دول سويسرا وألمانيا والنرويج، والنيجر وجنوب السودان، وقد شارك المقريف بناء على دعوة من مكتب منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسف» في ليبيا.

وتخلل المؤتمر عرض تجارب الدول في ملف تعليم الأطفال وذوي الإعاقة والفتيات في حالات الطوارئ والأزمات وخاصة في الأماكن الحرجة، حيث أكد المشاركون أهمية توفير بنية آمنة في المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين، فضلا عن مناقشة أثر المناخ على العملية التعليمية.