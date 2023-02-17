غوقة في ذكرى ثورة فبراير: التغيير المنشود لم يتحقق

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، عبدالحفيظ غوقة، إنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على ثورة 17 فبراير، يمكن القول إن التغيير المنشود لم يتحقق، والتداعيات مازالت موجودة، مضيفًا أن الثورة «لم تنتج النظام الذي نريد».

وأشار إلى أن ثورات الربيع العربي رفعت شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، لكن الوضع في ليبيا كان مختلفًا، مضيفًا أنه يستعين بجملة مفكر عربي قال إن الشعب الليبي رفع شعار «الشعب يريد بناء النظام»، وعقب: «لم يكن هناك مقومات للدولة.. بل كان هناك نظام سياسي يحكم بلجان شعبية وأمنية وسياسية»، حسب حديثه في تغطية خاصة لذكرى ثورة فبراير بقناة الوسط «WTV».

- بث مباشر: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»

وردًا على سؤال حول دور المجلس الانتقالي في تشكيل المجموعات المسلحة، أكّد أن المجلس «لم يساهم في تشكيل أجسام مسلحة»، مكملًا: «لم يكن للمجلس يد في تكوين الأجسام المسلحة التي تشكلت بعد الثورة ولم نعطِ أي صلاحيات لها، بل بعضها تكون قبل تشكيل المجلس عندما سيطر البعض على المعسكرات وفتحت مخازن السلاح».