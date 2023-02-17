عباس: مذكرة التفاهم مع اتحاد الغرف الليبية تدعم صمود الشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة أهمية مذكرة تفاهم جرى توقيعها اليوم بين اتحادي الغرف التجارية في البلدين الشقيقين، في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنها «تساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والليبي».

وحسب الصفحتين الرسميتين للرئاسة الفلسطينية واتحاد الغرف بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استقبل عباس رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض رفقة عدد من رجال الأعمال الليبيين.

مذكرة تفاهم ليبية فلسطينية

وفي وقت سابق، وقع الرعيض مذكرة تفاعم مع نظيره الفلسطيني عمر هاشم على تنظيم زيارة عاجلة لرجال الأعمال الفلسطينيين إلى ليبيا، كما اتفقا على إقامة ملتقيات اقتصادية، وترويج منتجات البلدين مع بداية فتح مشاريع مشتركة في مجال الصناعات، خصوصًا في مجال صناعة الدواء.

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من جهته عبّر رئيس الاتحاد العام للغرف عن شكره على كرم ضيافة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا دعم ليبيا قيادة وشعبًا لفلسطين وحرصه على تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومبديًا نية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة لتسهيل كل السُبل مع نظيره الفلسطيني بما يخدم مصالح البلدين.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرعيض، اليوم الجمعة 11 فبراير 2023. (اتحاد الغرف)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع أحد أعضاء الوفد الليبي، اليوم الجمعة 11 فبراير 2023. (اتحاد الغرف)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع أحد أعضاء الوفد الليبي، اليوم الجمعة 11 فبراير 2023. (اتحاد الغرف)