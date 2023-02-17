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المنفي يتفقد دار أبوهريدة لرعاية الطفل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 06:25 مساء
المنفي يتفقد دار أبوهريدة لرعاية الطفل في طرابلس
المنفي خلال زيارته دار أبوهريدة لرعاية الطفل في طرابلس، 17 فبراير 2023، (الرئاسي)
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تفقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دار أبوهريدة لرعاية الطفل في العاصمة طرابلس اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعد أدائه صلاة الجمعة بمسجد القُدس في العاصمة، حيث قدم مصلون التهانئ له بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وخلال زيارته الدار، اطّلع المنفي على أوضاع الأطفال، بالإضافة إلى لقائه عدد من المشرفين عليها.

المنفي يدعو إلى إنهاء المراحل الانتقالية
وفي تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، أكد المنفي الإصرار على تحقيق مبادئ ثورة 17 فبراير في ذكراها الثانية عشرة، متمثلة في التداول السلمي وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات.

- في ذكرى 17 فبراير.. المنفي: مصرون على إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات

وقال: «في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير نزداد إصرارًا على تحقيق أهم مبادئها وهو التداول السلمي للسلطة وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة وحرة ونزيهة»، مشددًا على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة ولم الشمل وتوحيد الكلمة والتسامح لتحقيق الاستقرار الدائم والرخاء المنشود.

المنفي خلال زيارته دار أبوهريدة لرعاية الطفل في طرابلس، 17 فبراير 2023، (الرئاسي)
المنفي خلال زيارته دار أبوهريدة لرعاية الطفل في طرابلس، 17 فبراير 2023، (الرئاسي)
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