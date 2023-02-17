بالصور.. احتفالات مصراتة بذكرى ثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط

تحتفل مدينة مصراتة، اليوم الجمعة، بالذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

ومن المقرر أن تبدأ الإحتفالات الشعبية والرسمية اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمنصة المقابلة لقاعة الشهداء بحضور رسمي وشعبي، وفق الصفحة الرسمية للمجلس البلدي مصراتة.

ونشرت الصفحة الرسمية لبلدية مصراتة صورًا للاحتفالات التي بدأت أمس بإيقاد الشعلة بمشاركة المجلس البلدي وعدد من المسؤولين داخل المدينة، ومنتسبي الحركة الكشفية، وأبطال ليبيا من فاقدي الأطراف، ومديرية أمن مصراتة، والمؤسسات الأمنية.

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احتفالات بذكرى الثورة في طرابلس

وفي وقت سابق الجمعة، شهد ميدان الشهداء استعدادات أمنية وطبية لاحتفالات الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير التي تنطلق بعد ساعات قليلة. ونشرت مديرية أمن طرابلس صورًا لآخر الاستعدادات الأمنية للاحتفال، وسط وجود كثيف لسيارات الإسعاف.

من الاستعدادات في مدينة مصراتة للاحتفالات الرسمية والشعبية بذكرى ثورة فبرايرـ 17 فبراير 2023. (المجلس البلدي مصراتة)

من الاستعدادات في مدينة مصراتة للاحتفالات الرسمية والشعبية بذكرى ثورة فبرايرـ 17 فبراير 2023. (المجلس البلدي مصراتة)