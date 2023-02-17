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وصول 34 ألف طن وقود إلى محطة الخليج البخارية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 17 فبراير 2023, 02:45 مساء
وصول 34 ألف طن وقود إلى محطة الخليج البخارية بسرت
محطة الخليج البخارية في سرت. (بوابة الوسط)
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رست ناقلة نفط يونانية، اليوم الجمعة، بالمنصة العائمة بمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بالقبيبة في سرت.

وتحمل الناقلة على متنها 34 ألف طن من وقود الديزل المخصص لتشغيل الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية، وفق ما أفاد مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت «بوابة الوسط».

- وصول 36 ألف متر مكعب من الوقود إلى محطة الخليج البخارية في سرت

وأوضح أن الشحنة تكفي لقرابة الشهر ونصف الشهر، فيما تستغرق عملية تفريغ الشحنة يومين. وتعمل الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية على الشبكة الكهربائية بإنتاجية تقدر بنحو 250 ميغاوات.

محطة الخليج البخارية في سرت. (بوابة الوسط)
محطة الخليج البخارية في سرت. (بوابة الوسط)
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