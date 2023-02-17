«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة، اليوم الجمعة، على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب.
- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة حرارة سطح البحر 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على ساحل الزويتينة وبنغازي تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة.
- الرؤية جيدة.
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