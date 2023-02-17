«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة، اليوم الجمعة، على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء قليلة السحب.

- الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى هادئ.

- درجة حرارة سطح البحر 16 و18 درجة.

- الرؤية جيدة.