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في العدد 378: في ذكرى ثورة فبراير.. صفقات وانتخابات مؤجلة.. ومقابر جماعية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 09:49 مساء
في العدد 378: في ذكرى ثورة فبراير.. صفقات وانتخابات مؤجلة.. ومقابر جماعية
الصفحة الأولى من العدد «378» من جريدة «الوسط»، الخميس 16 فبراير 2023 (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 378 من جريدة «الوسط» ونطالع في الصفحة الأولى قصة ترصد وتحلل المشهد السياسي الليبي.

القصة الرئيسية جاءت تحت عنوان «المشهد الليبي في ذكرى السابع عشر من فبراير: انقسام سياسي.. صفقات سياسية واقتصادية لاحتواء الانقسام.. واستحقاق انتخابي مؤجل».

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما بعنوان «ليبيا بين جهود باتيلي وعراقيل النواب والدولة وصراع الحكومتين». أما الموضوع الثاني فجاء بعنوان «3 تيارات تتنازع على رسم مستقبل الانتخابات».

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المقابرالجماعية في ليبيا عار يطارد السفاحين
ونقرأ في الصفحتين الرابعة والخامسة ملفًا حول ثورة 17 فبراير، وجاء الموضوع الرئيسي بعنوان «بعد 12 عامًا.. ماذا تبقّى من ثورة 17 فبراير؟».

أيضًا في الصفحة الرابعة نقرأ موضوعًا عن المقابر الجماعية وجاء بعنوان «الحمض النووي يكشف هوية 9 ليصل العدد إلى 220 حالة.. المقابرالجماعية في ليبيا عار يطارد السفاحين».

النظام السابق مسؤول عن الانقسام
وفي الصفحة الخامسة نطالع حوارًا مع الخبير السياسي المصري د. عمرو الشوبكي تحت عنوان «النظام السابق مسؤول عن الانقسام.. وفشل الانتخابات أول طريق التقسيم في ليبيا».

وفي الشئون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة ملفًا شاملاً عن الحرب الروسية الأوكرانية، وعنوان الرئيسي «كيف غيّرت حرب أوكرانيا الوضع الجيوسياسي في العالم؟». ويتصدر الصفحة السابعة موضوع عن تونس بعنوان «حملة اعتقالات بعد المشاركة الانتخابية الهزيلة».

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عملة متراجعة.. وصفقات مثيرة للجدل
وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة عدّة موضوعات، منها موضوع عن الاقتصاد الليبي بعد سنوات من الثورة وجاء بعنوان «إنتاج نفطي مضطرب وعملة متراجعة.. وصفقات مثيرة للجدل».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع بعنوان «أدوية مغشوشة تتسلل من دول الجنوب إلى ليبيا عبر سبها».

ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة ونطالع فيها موضوعات وأخبارًا منها موضوع رئيسي عنوانه «فبراير في عامها الثاني عشر.. البحث عن مكامن للضوء».

وإلى الفن، ونقرأ في الصفحة الثالثة عشر موضوعات منها موضوع عنوانه «كيف عبّرت السينما والدراما الليبية عن 17 فبراير».

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5 ملايين دينار تخمد نار انسحابات الدوري
ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشر موضوعًا حول أزمة الأندية الليبية وعنوان «5 ملايين دينار تخمد نار الانسحابات في الدوري.. وخلاف حول اعتماد النتائج».

وفي الصفحة الخامسة عشر نقرأ موضوعات منها حصاد الرياضة الليبية بعد ثورة 17 فبراير. وأيضًا موضوع بعنوان «الأخضر يتعهد بتصحيح الأخطاء على ملعب بنينا أمام اتحاد الجزائر في الكونفدرالية».

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