  • Alwasat News
Atwasat

فضيل الأمين: من الصعب إجراء الانتخابات قبل تحقيق الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 07:01 مساء
فضيل الأمين: من الصعب إجراء الانتخابات قبل تحقيق الاستقرار في ليبيا
الأمين متحدثا أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية الأميركية، الخميس 16 فبراير 2023. (بث مباشر)
alwasat radio

قال عضو لجة حوار الصخيرات، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين، إن من الصعب إجراء الانتخابات في ليبيا دون تحقيق الاستقرار والتوافق على مسألتي «الشرعية والمشروعية»، مؤكدًا أن التغيير الذي شهدته البلاد ليس ما أراده الليبيون الذين يتطلعون إلى دولة فاعلة ونافعة لنفسها ولجيرانها والمجتمع الدولي.

ورأى الأمين خلال حديثه أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية - الأميركية، اليوم الخميس، أنه «من الصعب أن تكون هناك انتخابات في دولة فيها الكثير من النزاعات وأصبحت مسرحًا للتدخلات المختلفة ونوعًا ما الاحتلال الوسيط بين دول مختلفة».

لماذا لم تجرِ الانتخابات؟
وأشار الأمين إلى أن الانتخابات التي كانت مقررة في 2021 لم تحدث نتيحة لظروف معينة وأوضاع غير ملائمة وظهور مشاكل غير متوقعة منها قلة الالتزام من طرف السلطة التنفيذية وترشح بعض المثيرين للجدل وغياب الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية المتوافَق عليها.

- باحث بريطاني: نموذج لبنان سيناريو قد يعاد إنتاجه في ليبيا والمفاوضات السياسية لن تحل المشكلة
- منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
- وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا

وأضاف الأمين أن ليبيا تحتاج للانتخابات لأن المؤسسات الوطنية بحاجة إلى «إعادة ضبط» وبعضها «لازالت تعمل بشكل غير إيجابي وبالتالي ربما هي السبب وراء عرقلة الانتخابات»، متسائلا في ظل هذا الوضع هل ستكون الانتخابات وحدها كافية لوضع حكومة شرعية في عين الليبيين وهل سيكون ذلك كافيا للحكم؟».

وتابع: «هنا سنتحدث عن الشرعية والمشروعية حول الشرعية التي تأتي عبر الصندوق وهناك مسألة تحدّث عنها الكثيرون هذا الصباح، من سيتم انتخابه هل سيتمكن من أن يحكم حتى من الشرعية نفسها. لأنه ممكن أن تكون شرعيًا لكن لا يمكنك فعل أي شيء....».

الشرعية في ليبيا يجب التوافق عليها
وشدّد الأمين على أن مسألة الشرعية في ليبيا «يجب أن يكون عليها توافق وقبول»، مبينًا أنه في ظل الوضع الراهن تبقى المعضلة «ليس فقط في المليشيات أو المرتزقة أو القوات الأجنبية الموجودة على التراب الليبي، خاصة أننا نتحدث عن نوع معين من المرتزقة الموجودين في ليبيا».

ويعتقد الأمين أنه سيكون من الصعب جدًا الحديث عن الاستقرار أو التطلع إليه أو أن يكون مسارًا إلى الانتخابات في ظل الوضع الراهن في ليبيا، لأن الوصول إلى ذلك يتطلب «أن يكون هناك استقرار أولا وسلطة تنفيذية واحدة وموحدة ثانيًا، لأنه لا يمكن أن تقوم بذلك في ظل العديد من السلطات، يجب الدفع نحو توحيد السلطة نوعًا ما لخلق استقرار أكثر صلابة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي

الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي
دراسة: المنافع الصحية لحليب الأطفال الصناعي ليس لها دليل علمي

دراسة: المنافع الصحية لحليب الأطفال الصناعي ليس لها دليل علمي
مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية

مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية
كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم

محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم
بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات

بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما

وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال

باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن

مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن
كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي
مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال

مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا
وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا
اللافي يصل إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي
اللافي يصل إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية ...
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
باحث بريطاني: نموذج لبنان سيناريو قد يعاد إنتاجه في ليبيا والمفاوضات السياسية لن تحل المشكلة
باحث بريطاني: نموذج لبنان سيناريو قد يعاد إنتاجه في ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
عقيلة يقترح تشكيل لجنة من 45 عضوا تتولى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة
عقيلة يقترح تشكيل لجنة من 45 عضوا تتولى تشكيل سلطة تنفيذية ......
رئيس وزراء فلسطين: نرغب في شراكة استثمارية مع ليبيا
رئيس وزراء فلسطين: نرغب في شراكة استثمارية مع ليبيا...
فضيل الأمين: من الصعب إجراء الانتخابات قبل تحقيق الاستقرار في ليبيا
فضيل الأمين: من الصعب إجراء الانتخابات قبل تحقيق الاستقرار ......
باحث بريطاني: نموذج لبنان سيناريو قد يعاد إنتاجه في ليبيا والمفاوضات السياسية لن تحل المشكلة
باحث بريطاني: نموذج لبنان سيناريو قد يعاد إنتاجه في ليبيا ......
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ...
المزيد