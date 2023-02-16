باحث بريطاني: نموذج لبنان سيناريو قد يعاد إنتاجه في ليبيا والمفاوضات السياسية لن تحل المشكلة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا «تشاتام هاوس»، تيم إيتون، من أن النموذج اللبناني «قد يعاد إنتاجه في السياق الليبي» الراهن في حال استمر تكرار الجمود السياسي وتعثر المفاوضات بين الجهات المحلية والإقليمية الفاعلة في الأزمة الليبية، معتبرا أن المفاوضات السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة وكذلك الجارية بين مجلسي النواب والدولة «لن تحل المشكلة».

أفكار مختلفة حول المصالح الدولية في ليبيا

وتحدث إيتون أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية - الأميركية، اليوم الخميس، عن الإعلانات المرتقبة من جانب الأمم المتحدة بشأن خطتها لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا، نافيا علمه أو امتلاك أي تفاصيل بشأن الخطط الأممية المرتقبة، لكنه نبه إلى أن هناك أفكارًا مختلفة حول المصالح الدولية في ليبيا وكذلك بين الجهات المحلية الفاعلة ودورها وما يمكن أن تقدمه لدعم المسار السياسي وكذلك المسار الأمني في ليبيا.

واعتبر إيتون أن الوضع الحالي في ليبيا والعلاقات بين النخب السياسية في هذا البلد لا تسمح بالقول إن الكأس مملوء أو نصف مملوء، وذلك لأنه خلال السنوات الأخيرة كانت هناك الكثير من الآليات التي كان يمكن تطويرها من أجل تحقيق وضمان التعاون بين كافة الجهات الفاعلة المعنية بالأزمة محلية وإقليميًا، سيّما في مجالات إنتاج النفط ومكافحة الإرهاب والتعاون مع المجتمع المدني حول الأمور السياسية والأمنية والاقتصادية والهجرة.

ورأى الباحث البريطاني أنه قبل 2017 و2018 لم يكن التعاون بين الجهات الفاعلة بشأن هذه القضايا والملفات ممكن، غير أنه تبيّن أنه بعد تلك الفترة حدث تطور إيجابي تعزّز منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2023، وبات يمكن القول إن «نصف الكأس مملوء».

هيمنة أشخاص على المنظومة السياسية في ليبيا

ورأى إيتون أن الأمر السلبي في ليبيا الآن يتمثل في «المنظومة السياسية التي يهيمن عليها أشخاص يمثلون أقلية مسيطرة على كل شيء ما يجعل الأمور غير مستقرة. وقد تحدث وليامز عن مثال لبنان والمصرف المركزي اللبناني، وهو سيناريو يمكن أن يُعاد إنتاجه في السياق الليبي، ولهذا يمكن أن نركز على هذه النخب وندفعها للتعاون»، مشيرًا إلى مفاوضات مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات ومستقبل الدولة، وكذلك جهود المجلس الرئاسي بشان المصالحة الوطنية، وتصرف حكومة الوحدة الوطنية حيال الأموال.

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وأضاف إيتون أن «هناك أشخاص موجودين في السلطة في مواقع معينة ومهمة منذ فترة طويلة ولديهم مصالحهم الخاصة التي يدافعون عنها» ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار، لافتا إلى أن هذا الوضع «ترك انطباعًا أن هذا الاستقرار غير الإيجابي لا يجب أن يستمر خاصة بالنسبة لمشكلة الميليشيات عبر البلاد» التي تقلصت أعدادها خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي لديها خطوط تواصل مع الحكومات ومسارات بطرق مختلفة غير رسمية «لكن لديها الكثير من التأثير» على مجريات الأحداث.

وطالب إيتون خلال مداخلته بضرورة العمل على تجنب انقسام أكبر في ليبيا وإحداث نوع من الإصلاح لتفادي تكرار الانقسام السياسي، منبهًا إلى أنه إذا لم يحدث ذلك ستكون الدولة الليبية في وضعية هشة أكثر».

دور المجتمع الدولي في ليبيا

وبيّن الباحث البريطاني أن دور المجتمع الدولي فيما يخص دعم هذا المسار «مهم جدا» رغم انقسام القوى الإقليمية والدولية حول الوضع في ليبيا التي يفضل بعضها الوضع الراهن خشية حدوث مزيد من التوتر والفوضى، ويرفض البعض الآخر هذا الوضع، وهو ما لا يساعد ليبيا على المُضي في مسار ناجع وناجح، وتسبب في خفض مستوى ثقة الليبيين في المجتمع الدولي وبالتالي في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

ونبّه الباحث البريطاني إلى أن «المحافظة على الوضع الحالي والمفاوضات السياسية لن تحل المشكلة بشكل تام»، مؤكدًا على ضرورة إخراج المسارات الليبية «من أيدي النخبة الحالية وإدماج أطراف جديدة خاصة فيما يخص المسار الاقتصادي لتمكين الليبيين من الاستفادة من مواردهم وثرواتهم».

واختتم إيتون حديثه بالقول «إذا ما قرر الأمين العام للامم المتحدة أن نعطي للقنوات الموجودة الفرص تلو الفرص فأعتقد أن هذا سيتطلب الكثير من الوقت وسيفرض تغييرًا للمصالح لإيجاد المعادلة المناسبة التي قد تجعل من قدرات ليبيا تتدهور في المستقبل».