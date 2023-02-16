منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر الأكاديمي والباحث منصور الكيخيا إن ليبيا «دولة فاشلة»، وأن العقيد القذافي «رحل لكن فكره باقٍ» في البلاد، معتبرًا أنها بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة باعتبارها الجهة التي أشرفت على ولادة الدولة الليبية الحديثة في عهد الاستقلال.

وقال الكيخيا أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية - الأميركية اليوم الخميس، «أومن أن ليبيا هي دولة فاشلة ليس هناك شيء وراء ذلك أو بعده»، لافتًا إلى أنها «مسألة مهمة وخطيرة جدًا وكل المتحدثين قبلي تحدثوا عن ذلك».

وأشاد الكيخيا في كلمته بما أوردته المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السابقة بشان ليبيا ستيفاني وليامز عند حديثها عن الوضع الداخلي في ليبيا، وقال «لقد وضعت الإصبع على الجرح وتحدثت عما يحدث في الداخل من أزمات متكررة».

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الجهويات والميليشيات في ليبيا

وتحدث الكيخيا عن الجهويات في ليبيا، متسائلًا «لماذا كل هذه المليشيات؟»، معتبرًا أن الإشكال في ليبيا يتمثل في الانقسامات البينية في الشرق والغرب والجنوب، معتبرًا أن التشظّي الكبير الحاصل في غرب ليبيا يمثل معضلة بسبب النزاعات بين المكونات الاجتماعية هناك، مذللاً على ذلك بالنزعات الاجتماعية في مناطق الغرب.

واعتبر الكيخيا أن هذا الوضع الاجتماعي المتشرذم أقل حدة في الشرق ربما بسبب مقاومتهم التاريخية للاستعمار، لكن الحقيقة التي يتعين الإشارة إليها هي أنه «ربما القذافي رحل لكن فكره باقٍ، أمضى 42 سنة يحاول أن يخرج الحس الوطني من المخيال الشعبي الليبي لكنهم لم يشعروا بذلك وأراد أن يكون ملكًا لأفريقيا على حساب الهوية الليبية وعلى حساب الليبيين».

النخب الحالية في ليبيا لا تملك رؤى سياسية

وانتقد الأكاديمي الليبي النخب السياسية الحالية في البلاد وافتقادها لأي رؤى يمكنها المساعدة في خروج البلاد من أزماتها الحالية، لافتًا إلى أن مقترح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن المحافظات «فيه الكثير من المنطقية إلى حد ما لكن هناك تفاصيل أخرى يجب أن تكون موجودة».

ونبّه الكيخيا إلى أن الكثيرين في مناطق الأطراف في ليبيا يعتقدون في ظل الوضع الراهن أن المركز في طرابلس يعيش بشكل أفضل لكن الواقع أنهم يعانون أيضًا من نفس الوضع الذي يتّسم بالتخبط والفوضى السياسية.