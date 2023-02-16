  • Alwasat News
Atwasat

منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 05:35 مساء
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
الأكاديمي الليبي منصور الكيخيا متحدثا أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية الأميركية، الخميس 16 فبراير 2023. (بث مباشر)
alwasat radio

اعتبر الأكاديمي والباحث منصور الكيخيا إن ليبيا «دولة فاشلة»، وأن العقيد القذافي «رحل لكن فكره باقٍ» في البلاد، معتبرًا أنها بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة باعتبارها الجهة التي أشرفت على ولادة الدولة الليبية الحديثة في عهد الاستقلال.

وقال الكيخيا أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية - الأميركية اليوم الخميس، «أومن أن ليبيا هي دولة فاشلة ليس هناك شيء وراء ذلك أو بعده»، لافتًا إلى أنها «مسألة مهمة وخطيرة جدًا وكل المتحدثين قبلي تحدثوا عن ذلك».

وأشاد الكيخيا في كلمته بما أوردته المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة السابقة بشان ليبيا ستيفاني وليامز عند حديثها عن الوضع الداخلي في ليبيا، وقال «لقد وضعت الإصبع على الجرح وتحدثت عما يحدث في الداخل من أزمات متكررة».

- وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا
- الكونى خلال مؤتمر مجلس العلاقات الأميركية الليبية: نظام المحافظات يحصن طرابلس ضد الهجوم عليها
- شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن

الجهويات والميليشيات في ليبيا
وتحدث الكيخيا عن الجهويات في ليبيا، متسائلًا «لماذا كل هذه المليشيات؟»، معتبرًا أن الإشكال في ليبيا يتمثل في الانقسامات البينية في الشرق والغرب والجنوب، معتبرًا أن التشظّي الكبير الحاصل في غرب ليبيا يمثل معضلة بسبب النزاعات بين المكونات الاجتماعية هناك، مذللاً على ذلك بالنزعات الاجتماعية في مناطق الغرب.

واعتبر الكيخيا أن هذا الوضع الاجتماعي المتشرذم أقل حدة في الشرق ربما بسبب مقاومتهم التاريخية للاستعمار، لكن الحقيقة التي يتعين الإشارة إليها هي أنه «ربما القذافي رحل لكن فكره باقٍ، أمضى 42 سنة يحاول أن يخرج الحس الوطني من المخيال الشعبي الليبي لكنهم لم يشعروا بذلك وأراد أن يكون ملكًا لأفريقيا على حساب الهوية الليبية وعلى حساب الليبيين».

النخب الحالية في ليبيا لا تملك رؤى سياسية
وانتقد الأكاديمي الليبي النخب السياسية الحالية في البلاد وافتقادها لأي رؤى يمكنها المساعدة في خروج البلاد من أزماتها الحالية، لافتًا إلى أن مقترح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن المحافظات «فيه الكثير من المنطقية إلى حد ما لكن هناك تفاصيل أخرى يجب أن تكون موجودة».

ونبّه الكيخيا إلى أن الكثيرين في مناطق الأطراف في ليبيا يعتقدون في ظل الوضع الراهن أن المركز في طرابلس يعيش بشكل أفضل لكن الواقع أنهم يعانون أيضًا من نفس الوضع الذي يتّسم بالتخبط والفوضى السياسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟

عرض قطري لشراء «الشياطين الحمر».. هل ينضم يونايتد للأندية المملوكة خليجيا؟
الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي

الاتحاد يفسخ تعاقده مع التونسيين صدام بن عزيزة وعماد اللواتي بالتراضي
دراسة: المنافع الصحية لحليب الأطفال الصناعي ليس لها دليل علمي

دراسة: المنافع الصحية لحليب الأطفال الصناعي ليس لها دليل علمي
مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية

مسار الحل وتعقيدات الأزمة الليبية
كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناصب السيادية في ليبيا
محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم

محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم
بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات

بالعلامة الكاملة.. خلود الفلو تتوج بذهبية شطرنج ليبيا للسيدات
وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما

وفاة نجمة الستينيات الهوليوودية راكيل ولش عن 82 عاما
باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال

باولو ديبالا: آمال البقاء مع روما والوصول لدوري الأبطال
الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب

الشلماني: اللائحة ستطبق على الجميع واقتربنا من الإعلان عن مدرب المنتخب
مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن

مجلس العلاقات الأميركية الليبية يعقد مؤتمره السنوي الخميس في واشنطن
كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي

كاريكاتير حليم - حملة أمنية بمساندة عسكرية ضد أوكار المخدرات في بنغازي
مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال

مبادرات تضامنية.. أتراك يبيعون سياراتهم وأبقارهم للتبرع لمنكوبي الزلزال
تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية

تقرير أميركي يبرز دور مدوني «فاغنر» في معارك روسيا العسكرية
إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة

إنقاذ سيدة تبلغ 77 عاما من تحت أنقاض زلازل تركيا بعد 212 ساعة
رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة
فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»

فيراري تطلق سيارتها الجديدة «أس أف-23» استعدادا لسباقات «فورمولا 1»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا
وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا
اللافي يصل إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي
اللافي يصل إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية في واشنطن
شاهد.. انطلاق المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية ...
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
باحث بريطاني: نموذج لبنان سيناريو قد يعاد إنتاجه في ليبيا والمفاوضات السياسية لن تحل المشكلة
باحث بريطاني: نموذج لبنان سيناريو قد يعاد إنتاجه في ليبيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
عقيلة يقترح تشكيل لجنة من 45 عضوا تتولى تشكيل سلطة تنفيذية موحدة
عقيلة يقترح تشكيل لجنة من 45 عضوا تتولى تشكيل سلطة تنفيذية ......
رئيس وزراء فلسطين: نرغب في شراكة استثمارية مع ليبيا
رئيس وزراء فلسطين: نرغب في شراكة استثمارية مع ليبيا...
فضيل الأمين: من الصعب إجراء الانتخابات قبل تحقيق الاستقرار في ليبيا
فضيل الأمين: من الصعب إجراء الانتخابات قبل تحقيق الاستقرار ......
باحث بريطاني: نموذج لبنان سيناريو قد يعاد إنتاجه في ليبيا والمفاوضات السياسية لن تحل المشكلة
باحث بريطاني: نموذج لبنان سيناريو قد يعاد إنتاجه في ليبيا ......
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ
منصور الكيخيا: ليبيا دولة فاشلة وفكر القذافي باقٍ...
المزيد