وليامز: مصر وتركيا يجب أن تتفقا بخصوص مستقبل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز إن القادة الليبيين والفاعلين الأجانب عليهم الاعتراف بأن الأزمة الليبية ليست قدرًا وأن حلها بأيديهم، مشددة على ضرورة حدوث توافق مصري تركي حول مستقبل ليبيا.

وأضافت وليامز، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية - الليبية، اليوم الخميس أن «التدخل الخارجي أحد سمات الأزمة الليبية وأصبح جزءً منها، والبعض استغل الانقسام في ليبيا، والقادة الليبيون عليهم الاعتراف بمسؤوليتهم بسبب الصراعات السطحية بينهم».

وأشارت إلى رفض الليبين للقادة الحاكمين منذ ثورة 17 فبراير 2011 حتى الآن، وأضافت: «أغلبهم يتعلق بالسلطة ولا يريد مغادرة الكرسي».

لقاء دولي قد يحل أزمة ليبيا

ورأت أن الحل يتمثل في دور أكبر لمجلس الأمن، والأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان والجانب الاقتصادي، مشددة على ضرورة وضع الضغط على جميع الأطراف من أجل عقدد لقاء على رؤساء الدول والحكومات لحل الأزمة.

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واعتبرت وليامز أنه لا يمكن التعويل على مجلس الأمن أو تجاهله بشكل كامل، مشيرة إلى دور كل من «مصر وتركيا والإمارات كقوى إقليمة لها صار لها دور في ليبيا منذ العام 2011». وشددت على ضرورة توافق مصر وتركيا حول مستقبل ليبيا بحضور دولي.

وقالت وليامز إن أغلب اللقاءات الإقليمية والدولية الخاصة بليبيا «تقع في الكواليس وتحدث في الظل والغرف المظلمة، لتترك الرأي العام الليبي يحاول أن يفهم ما الذي يحدث، وهذه العتمة أصبحت القاعدة في الأزمة».