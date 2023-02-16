تخريج دفعة ثانية لإدارة المهام الخاصة بـ«العمليات الأمنية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، تخريج الدفعة الثانية لإدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في مدينة مصراتة.

وأشرف على تخريج الدفعة معهد تدريب الشرطة زليتن التابع للإدارة العامة للتدريب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شارك في حفل التخرج وكيل الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، ومدير الإدارة العامة للتدريب اللواء علي حسن الطويل، ومدير أمن مصراتة اللواء علي محمد الضراط، ومدير معهد تدريب الشرطة زليتن المقدم علي بن رابعة، وعدد من الضباط وبمشاركة فرقة موسيقى الشرطة.

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وافتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني، لتنطلق بعدها عروض المتدربين التي جسدوها خلال فترة التدريب.

وفي الختام قدمت الدروع وشهادات التقدير إلى عدد من القيادات، على رأسهم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة وضباط أسهموا في إنجاح العملية التدريبية.

قيادات الداخلية الحاضرة في حفل التخريج.

فرقة موسيقى الشرطة المشاركة في الحفل.