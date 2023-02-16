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عقيلة يدعو النواب إلى جلسة رسمية الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 01:12 مساء
عقيلة يدعو النواب إلى جلسة رسمية الإثنين
جلسة سابقة لمجلس النواب، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي، يوم الإثنين المقبل.

وستناقش الجلسة عددا من القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، حسب الدعوة الرسمية المنشورة على صفحة الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

التعديل الـ«13» للإعلان الدستوري
وعقد المجلس آخر جلسة له في السابع من فبراير الجاري، والتي شهدت إقرار التعديل الـ«13» للإعلان الدستوري في (34) مادة بشأن نظام الحكم، تشمل مواد خاصة بتكوين السلطة التشريعية وحكم انتقالي بشأن انتخابات الرئيس ومجلس الأمة.

- نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب
- «النواب» يحيل التعديل الدستوري الـ13 إلى مجلس الدولة
- جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13

كما أحال المجلس، أمس الأربعاء، التعديل إلى المجلس الأعلى للدولة، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي، وفقا لما جرى الاتفاق عليه، حسب منشور لبليحق.

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