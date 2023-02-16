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حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الخميس 16 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 10:39 صباحا
حالة الطقس المتوقعة على ليبيا (الخميس 16 فبراير 2023)
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس تراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و20 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، خصوصا على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات- غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.

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