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«الأرصاد»: الرؤية متوسطة إلى جيدة على الساحل من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 10:07 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة إلى جيدة على الساحل من الخليج إلى طبرق
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة إلى جيدة على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، خصوصا على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية ثم جنوبية غربية غدا سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، خصوصا على الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية غربية إلي شمالية على ساحل درنة وطبرق وبراني على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى جيدة.

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