ديوان المحاسبة يبحث إجراءات تحديد الاحتياج السنوي من المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومديري الإدارات المختصة بالديوان، مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز إبراهيم أبوبريدعة إجراءات الشركة في تحديد احتياجات الدولة من الوقود في ظل تزايد الطلب وارتفاع مؤشرات التوريد في السنوات الأخيرة.

وأوضح أبوبريدعة، خلال اللقاء، صعوبة تقدير الاحتياج المقدر في ظل عدم السيطرة على عمليات التهريب، والافتقار لسياسة واضحة للحد من الاستهلاك، مشيرًا إلى أن المعمول به حاليًا في تحديد الاحتياج السنوي هو احتساب معدل استهلاك العام الماضي، بالإضافة إلى معدل ثابت للنمو، بحسب بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك».

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من جانبه أكد شكشك ضرورة العمل على تحديد الكميات المتوقعة بشكل دقيق، بحيث يتناسب مع الاحتياج الحقيقي وتنظيم ملف تزويد كبار المستهلكين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة للحد من ظاهرة التهريب، مع ضرورة الإسراع في إحالة عقود منظومات التتبع لضمان مراقبة مسار التوزيع والحد من إهدار الوقود وتسريبه خارج الحدود، مشددًا على ضرورة التعاون مع لجان الديوان المكلفة بتقييم ملف المحروقات، ومدها بالبيانات والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها بالشكل المطلوب .

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يجتمع مع شركة البريقة لتسويق النفط، الأربعاء 15 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يجتمع مع شركة البريقة لتسويق النفط، الأربعاء 15 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)